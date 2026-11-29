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बढ़ती मांग को देखते हुए दुकानदारों ने भी फलों का भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहक संतरा खरीद रहे हैं। इसके अलावा अमरूद, सेब और मौसमी की बिक्री में भी तेजी आई है। ग्राहक फल खरीदते समय उनकी ताजगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रख रहे हैं।फल मंडी में इन दिनों मौसमी फलों की बहार है। अलग-अलग फलों के दाम भी उनकी मांग और उपलब्धता के अनुसार बने हुए हैं। फल विक्रेताओं के अनुसार बाजार में अमरूद 60 रुपये, चीकू 100 रुपये, पपीता 60 रुपये, अनार 180 रुपये, सेब 140 रुपये, मौसमी 60 रुपये और संतरा 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, केला 70 रुपये दर्जन, अनानास 80 रुपये प्रति नग और कीवी 100 रुपये में तीन नग मिल रहे हैं। नारियल पानी 90 रुपये प्रति नग बिक रहा है।नई खेप आने के बाद भाव में गिरावट की उम्मीदबावल रोड पर फल विक्रेता लक्की ने बताया कि सर्दियों में हर साल संतरे की मांग बढ़ जाती है। लोग इसे स्वाद के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी मानते हैं। मांग को देखते हुए दुकानदार पर्याप्त मात्रा में फल मंगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में नई खेप पहुंचने के बाद संतरे के दामों में कुछ कमी आने की संभावना है।वहीं, महाराणा प्रताप चौक पर फल की दुकान लगाने वाले मोहित ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ग्राहक मौसमी फलों को अधिक पसंद कर रहे हैं। संतरे के अलावा अमरूद, सेब और मौसमी की भी अच्छी बिक्री हो रही है। ग्राहकों की मांग को देखते हुए दुकानदार ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले फल उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहे हैं।