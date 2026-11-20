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ज्ञापन के माध्यम से प्रो. संगीत रागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और दिल्ली विश्वविद्यालय से बर्खास्तगी की मांग उठाई गई।

प्रतिनिधियों ने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी पूरे समाज की जातिगत पहचान पर अपमानजनक टिप्पणी करना अस्वीकार्य है। इससे समाज के मान-सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। विज्ञापन

ज्ञापन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह, आरती सिंह राव, राव नरबीर सिंह, लक्ष्मण सिंह यादव, कंवर सिंह, डॉ. ओमप्रकाश यादव और अनिल यादव को सौंपे गए। ज्ञापन के माध्यम से प्रो. संगीत रागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और दिल्ली विश्वविद्यालय से बर्खास्तगी की मांग उठाई गई।प्रतिनिधियों ने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी पूरे समाज की जातिगत पहचान पर अपमानजनक टिप्पणी करना अस्वीकार्य है। इससे समाज के मान-सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।ज्ञापन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह, आरती सिंह राव, राव नरबीर सिंह, लक्ष्मण सिंह यादव, कंवर सिंह, डॉ. ओमप्रकाश यादव और अनिल यादव को सौंपे गए।

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रेवाड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी की ओर से यादव-अहीर समाज पर की गई जातिसूचक टिप्पणियों के विरोध में समाज के लोगों ने आवाज उठाई है। इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दक्षिण हरियाणा के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और नेताओं को ज्ञापन सौंपे।