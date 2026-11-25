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रेवाड़ी। चेक बाउंस के अलग-अलग मामलों में अदालत की ओर से भगोड़ा घोषित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले में गुरुग्राम जिले के गांव जाटोली निवासी मोहित को पकड़ा गया। आरोपी चेक बाउंस के मामले में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने रेवाड़ी के मोहल्ला बंजारवाड़ा निवासी मोहन लाल को गिरफ्तार किया है। वह भी चेक बाउंस के एक अन्य मामले में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी था। दोनों आरोपियों के खिलाफ मॉडल टाउन थाना रेवाड़ी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।