Rewari News: कल से 17 तक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी फसल की खरीद

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मार्केट कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 12 अक्तूबर सोमवार को गढ़ी, बोलनी, कापड़ीवास, जीतपुरा इस्तमुरार, खलियावास, निखरी, निखरी, रालियावास, चिल्हड, धनौरा, भूरथल ठेठर, भटसाना, जैतपुर शेखपुर, गोकलपुर(कुंभावास), बुड़ाना, बुड़ानी, रामगढ़, तुर्कियावास और कंवाली गांवों के किसान अपनी फसल ला सकेंगे।13 अक्तूबर मंगलवार को लोधाना, पिथनावास, हांसाका, मसानी, फदनी, फ़िदेडी, ततारपुर खालसा, अलावलपुर (धारूहेड़ा), गोपालपुर उर्फ प्राणपुरा, बासदूदा, ऊंचा, कोलाना, नांगल जमापुर, मंदोला और खंडोडा गांवों के किसानों के लिए शेड्यूल रहेगा।14 अक्तूबर बुधवार को बिकानेर, लिसाना, गांगायचा अहीर, गांगायचा जाट, जोनावास, डूंगरवास, रोजका, रसगण, मुंडिया खेड़ा, खिज़ुरी, मोलावास, कान्हावास, फतेहपुरी, श्योराज माजरा, खलीलपुर, कालाका, मांडेया, देहलावास, गुलाबपुरा और जाडरा गांवों के किसान मंडी में फसल ला सकेंगे।15 अक्तूबर वीरवार को मोहनपुरा, खरसानकी, जैतडावास, गढ़ी अलावलपुर, महेश्वरी, घटाल महनियावास, ओकेडा, सुंदरोज, ढाणी सुंदरोज, बाढ़ सुंदरोज, खोरी, शाहबाजपुर इस्तमुरार, शेखपुर शिकारपुर, किशनगढ़, चांदावास, बूढ़पुर, गिंदोखर, लाखनौर नपुर, बोडिया कमालपुर और अहरौद गांवों के किसान अपनी फसल ला सकेंगे।16 अक्तूबर शुक्रवार को संगवाड़ी, भूड़ला, गुरदास माजरा, कोनसीवास, काठूवास, बिठवाना, कमालपुर, गुजरीवास, भंवाड़ी, जलियावास, करनावास, देवलावास, ढालियावास, चांदपुर, गुज्जीवास, छुरियावास, निगांनियावास, रामपुरा, डालियाकी, नैनसुखपुरा, बिहारीपुर, शाहबाजपुर और पदेयावास गांवों के किसानों के लिए खरीद शेड्यूल रहेगा।17 अक्तूबर शनिवार को डोहकी, मुंडलिया, डाबडी, नयागांव, सहारनवास, लाधुवास अहीर, खडगवास, बंगडवा, भिठेडा, नैचाना, बालावास जाट, चिमनावास, टांकड़ी, सुल्खा, जाट सायरवास, टहना, मस्तापुर, शादीपुर, राजावास, नूरपुर, रायपुर, खेडा मुरार और पनवाड़ गांवों के किसान अपनी फसल मंडी में ला सकेंगे।वर्जनकिसानों से जारी शेड्यूल के अनुसार ही अपनी फसल लेकर मंडी में आने की अपील की गई है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।-नरेंद्र, सचिव, मंडी कमेटी रेवाड़ी।