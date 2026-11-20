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रेवाड़ी। मोहल्ला राजीव नगर की वाल्मीकि समाज की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने समाज की बेटी के विवाह में आर्थिक सहयोग किया है। नवनियुक्त प्रधान राकेश चड्डा ने बेटी राखी के विवाह पर परिवार को 21 हजार रुपये की कन्यादान राशि प्रदान की। राखी का विवाह 20 नवंबर को संपन्न हुआ। प्रधान ने कहा कि बेटियां पूरे समाज की अनमोल धरोहर हैं। उनके विवाह में सहयोग करना केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और आपसी जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है।