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Rewari News: शिला पूजन के साथ रामलीला मंच निर्माण शुरू

Fri, 09 Oct 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:25 AM IST
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Construction of the Ramlila stage begins with the foundation stone worship ceremony.
​शिलापूजन के बाद कलाकारों को तिलक करते पंडित। स्रोत : कमेटी
रेवाड़ी। श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से दस अक्तूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। बुधवार रात शिला पूजन के साथ रामलीला मंच का निर्माण शुरू किया गया। हनुमानजी का ध्वजा रोहण किया गया। इस दौरान प्रसाद का वितरित किया गया। रामलीला कमेटी के सचिव याद के. सुगंध ने बताया कि मंचन के दौरान हनुमान जी का ध्वज मंच पर फहराता रहेगा। मंचन पूरा होने के बाद हनुमान जी का किरदार निभाने वाले पात्र इस ध्वज को बड़ा तालाब स्थित हनुमान मंदिर के शिखर पर चढ़ाएंगे। 10 अक्तूबर को गणेश पूजन से रामलीला शुरू होगी। पहले दिन श्रवण कुमार नाटक का मंचन होगा। रामलीला के प्रधान अनुकूल शर्मा ने बताया कि नई पोशाक, नए पर्दे और नए सेट तैयार किए गए हैं। नियमित रूप से रिहर्सल की जा रही है। इस अवसर पर संरक्षक अशोक कुमार शर्मा, मेश वशिष्ठ, राजेश पंवार, महेश पटवारी, श्याम सुंदर गुप्ता, डॉ. सुभाष गुप्ता, विकास गुप्ता, ललित सैनी, संजय सैनी, हिमांशु गुप्ता, अमित कश्यप, विजय पंवार, बाबूलाल, वैभव मौजूद रहे।
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