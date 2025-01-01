Rewari News: दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग उठाई।उन्होंने कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध जताते हुए निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान मीर सिंह चावरिया, मदनलाल महरौलिया, मामराज, धर्मबीर, सत्यनारायण, जैनेश, आरपी मेहरा, नरेश पूनिया, बलवान सिंह और नवनीत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।