Rewari News: महिलाओं में बढ़ती नशाखोरी और भेदभाव पर जताई चिंता

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ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यादेवी और संचालन संगठन की जिलाध्यक्ष कृष्णा देवी ने किया। मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि रेवाड़ी में महिलाओं के बीच जागरूकता लगातार बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि एम्स संघर्ष समिति मनेठी के आंदोलन तथा रामगढ़-भगवानपुर में अस्पताल निर्माण को लेकर चले आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है।उन्होंने कहा कि महिलाओं को लंबे समय तक घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखने की सोच ने उनके विकास को प्रभावित किया है। सामाजिक जागरूकता और भागीदारी बढ़ने से महिलाएं अब विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को जरूरी बताते हुए नशाखोरी और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।सम्मेलन में 26 अक्तूबर को रोहतक के नांदल भवन, बोहर में होने वाली महापंचायत में महिलाओं की भागीदारी का निर्णय लिया गया। साथ ही शहीद-ए-आजम भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर का निमोठ की महिलाओं की ओर से स्वागत करने की बात कही गई।