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नागरिक अस्पताल में किसी मरीज की मौत होने पर शव ले जाने के लिए तीमारदारों को खुद निजी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी दिक्कत होती है।अस्पताल से शव को घर या श्मशान घाट तक ले जाने के लिए उन्हें निजी वाहन संचालकों से संपर्क करना पड़ता है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एंबुलेंस का बेड़ा मौजूद होने के बाद भी शव परिवहन की व्यवस्था नहीं होना व्यवस्था में बड़ी कमी के रूप में सामने आया है।हाल ही में फरीदाबाद में एक परिवार को शव ले जाने के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का सहारा लेना पड़ा था। इस घटना के बाद सरकारी अस्पतालों में शव वाहन की उपलब्धता को लेकर सवाल उठे।रेवाड़ी में भी लंबे समय से यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। मानवाधिकार आयोग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद विभाग ने अब सीएसआर के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।31 एंबुलेंस उपलब्ध, शव वाहन नहींस्वास्थ्य विभाग के पास जिले में कुल 31 एंबुलेंस चालू हालत में हैं। इनमें छह लाइफ सपोर्ट सिस्टम, आठ बीएलएस, 14 पीटीआर और दो किलकारी एंबुलेंस शामिल हैं। इनका उपयोग मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देने और अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। हालांकि, शवों को अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए अलग वाहन की व्यवस्था नहीं है।वर्जन:स्वास्थ्य विभाग के पास शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। आने वाले दिनों में सीएसआर के तहत एक शव वाहन उपलब्ध हो जाएगा। - डॉ. भंवर सिंह, उप सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी, एंबुलेंस सेवा