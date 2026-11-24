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उन्होंने उस दौर में शोषित वर्ग की आवाज उठाई, जब किसान साहूकारों के कर्ज और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे थे। उन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनाने के बजाय ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने का जरिया बनाया। विज्ञापन

किसानों और गरीबों के हितों के लिए किए गए कार्यों के कारण ही उन्हें दीनबंधु की उपाधि मिली। इस अवसर पर महेंद्र सिंह थानेदार, प्रधान सतीश कुमार, कुलदीप ढिल्लों, सुरेंद्र मास्टर, प्रदीप ढिल्लों, प्रीतम सिंह एडवोकेट, कृष्ण कुमार, संजय कुमार, टोनी जांगिड़, सुखबीर सिंह, सुबे सिंह, भूप सिंह और नीरज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उन्होंने उस दौर में शोषित वर्ग की आवाज उठाई, जब किसान साहूकारों के कर्ज और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे थे। उन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनाने के बजाय ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने का जरिया बनाया।किसानों और गरीबों के हितों के लिए किए गए कार्यों के कारण ही उन्हें दीनबंधु की उपाधि मिली। इस अवसर पर महेंद्र सिंह थानेदार, प्रधान सतीश कुमार, कुलदीप ढिल्लों, सुरेंद्र मास्टर, प्रदीप ढिल्लों, प्रीतम सिंह एडवोकेट, कृष्ण कुमार, संजय कुमार, टोनी जांगिड़, सुखबीर सिंह, सुबे सिंह, भूप सिंह और नीरज सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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बावल। गांव बनीपुर स्थित बाबा अमरनाथ वाटिका में दीनबंधु चौधरी छोटूराम की जयंती उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। बाबा अमरनाथ सेवा समिति के संरक्षक रण सिंह लोर ने कहा कि चौधरी छोटूराम ने किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया।