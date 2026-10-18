Rewari News: बनीपुर में बाबा अमरनाथ द्वार का हुआ भूमि पूजन

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बावल। गांव बनीपुर में बाबा अमरनाथ द्वार बनाने की दिशा में पहल करते हुए भूमि पूजन किया गया। समिति के प्रधान सतीश कुमार ने बताया कि बाबा अमरनाथ द्वार बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब भूमि पूजन के साथ इस कार्य की शुरुआत की गई है। जल्द ही द्वार का निर्माण पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। सतीश कुमार ने बताया कि गांव में भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर बाबा अमरनाथ का मेला लगता है। इस मेले में हरियाणा के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले के दौरान पहलवानों का जमावड़ा लगता है और कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। यह मेला धार्मिक आस्था के साथ-साथ पारंपरिक खेलों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर समिति प्रधान सतीश कुमार सहित गांव के अनेक लोग मौजूद रहे।