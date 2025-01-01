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Rewari News: बावल विधायक ने सुनीं समस्याएं, मौके पर कराया समाधान

Sun, 11 Oct 2026 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 Oct 2026 12:20 AM IST
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Bawal MLA listened to grievances and ensured on-the-spot resolution.
सेक्टर-1 स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई करते बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार। स्रोत : प्रवक्ता
रेवाड़ी। बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने शनिवार को अपने सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए।
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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने जनसुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से बिना भेदभाव के तेजी से विकास कार्य करवा रही है और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है।
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उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करवाएं, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
कहा कि बावल क्षेत्र के विकास में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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