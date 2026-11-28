विज्ञापन

रेवाड़ी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष पूरे होने और बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत 25 से अधिक जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को केवल प्रशासन और सरकार के प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस दौरान ग्रामीणों ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ भी ली। जाटूसाना, बावल, धारूहेड़ा, नाहड़ और रेवाड़ी खंड के विभिन्न गांवों में कैंडल मार्च और जागरूकता रैलियां निकाली गईं। संवाद