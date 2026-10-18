Rewari News: खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में दिखाया दमखम

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जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विशाल यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के नियमों के अनुसार किया गया।14 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए ट्रायथलॉन ए, बी और सी तथा किड्स जैवलिन थ्रो की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। वहीं, 16 आयु वर्ग में 60 मीटर और 600 मीटर दौड़, 80 मीटर हर्डल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और पेंटाथलॉन सहित विभिन्न स्पर्धाएं हुईं।जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष एवं धीर सिंह सरपंच ने बताया कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से तीन दिवसीय नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे।प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। आयोजन के अंत में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष रामशरण खैरवाल, आयोजन सचिव मनोज कुमार, प्रतियोगिता निदेशक एवं अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच सूरत गुर्जर तथा प्रदीप यादव, सतेंदर, विकास, उपेश और खेल प्रशिक्षक कुसुमलता ने खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए।