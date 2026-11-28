Rewari News: ठंड बढ़ते ही ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ी, युवाओं को भा रही हुडी और लेदर जैकेट
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:56 PM IST
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रेवाड़ी। सुबह-शाम ठंड बढ़ने के साथ ही ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। खासकर लोग जैकेट, हुडी, स्वेट शर्ट की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी भी लोगों की पसंद के ऊनी कपड़ों का भंडारण किया है।
युवाओं के बीच हुडी और लेदर जैकेट की मांग अधिक दिखाई दे रही है। कपड़ा बाजारों में इन दिनों रंग-बिरंगी जैकेटों और नए डिजाइनों की भरमार है। कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं और युवा ट्रेंडी हुडी, स्टाइलिश लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट पसंद कर रहे हैं।
लोग बच्चों और महिलाओं के लिए ऊंची कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने इस बार पहले से ही नए डिजाइनों का स्टॉक मंगवा लिया है।
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बाजार में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए 50 से अधिक तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं। इनमें हल्के वजन वाली जैकेट, हुडी, लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट शामिल हैं। ग्राहक ऐसी जैकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो पहनने में हल्की होने के साथ ठंड से भी बचाव करे।
बावल मार्ग के दुकानदार शादाब ने बताया कि इस बार युवा सबसे अधिक हुडी और लेदर के जैकेट पसंद कर रहे हैं। ग्राहक अब केवल गर्माहट ही नहीं, बल्कि डिजाइन और गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ बाजारों में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है।
दुकानदार मोहम्मद दानिश ने बताया कि दिसंबर से जनवरी तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार जैकेट की विभिन्न किस्में और डिजाइन उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अब लोग केवल ठंड से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि फैशन के अनुरूप जैकेट खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री और कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।
जैकेट के प्रकार
--कीमतें
स्कूल जैकेट
--350 से 800 रुपये तक
कार्टून प्रिंट हुडी
--300 से 1000 रुपये तक
हुडी जैकेट
--400 से 2000 रुपये तक
स्पोर्ट्स जैकेट
--500 से 1500 रुपये तक
विंटर फैंसी जैकेट
--700 से 2000 रुपये तक
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युवाओं के बीच हुडी और लेदर जैकेट की मांग अधिक दिखाई दे रही है। कपड़ा बाजारों में इन दिनों रंग-बिरंगी जैकेटों और नए डिजाइनों की भरमार है। कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं और युवा ट्रेंडी हुडी, स्टाइलिश लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट पसंद कर रहे हैं।
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लोग बच्चों और महिलाओं के लिए ऊंची कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने इस बार पहले से ही नए डिजाइनों का स्टॉक मंगवा लिया है।
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बाजार में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए 50 से अधिक तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं। इनमें हल्के वजन वाली जैकेट, हुडी, लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट शामिल हैं। ग्राहक ऐसी जैकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो पहनने में हल्की होने के साथ ठंड से भी बचाव करे।
बावल मार्ग के दुकानदार शादाब ने बताया कि इस बार युवा सबसे अधिक हुडी और लेदर के जैकेट पसंद कर रहे हैं। ग्राहक अब केवल गर्माहट ही नहीं, बल्कि डिजाइन और गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ बाजारों में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है।
दुकानदार मोहम्मद दानिश ने बताया कि दिसंबर से जनवरी तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार जैकेट की विभिन्न किस्में और डिजाइन उपलब्ध करवाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अब लोग केवल ठंड से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि फैशन के अनुरूप जैकेट खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री और कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।
जैकेट के प्रकार
स्कूल जैकेट
कार्टून प्रिंट हुडी
हुडी जैकेट
स्पोर्ट्स जैकेट
विंटर फैंसी जैकेट