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युवाओं के बीच हुडी और लेदर जैकेट की मांग अधिक दिखाई दे रही है। कपड़ा बाजारों में इन दिनों रंग-बिरंगी जैकेटों और नए डिजाइनों की भरमार है। कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं और युवा ट्रेंडी हुडी, स्टाइलिश लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट पसंद कर रहे हैं।लोग बच्चों और महिलाओं के लिए ऊंची कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने इस बार पहले से ही नए डिजाइनों का स्टॉक मंगवा लिया है।बाजार में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए 50 से अधिक तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं। इनमें हल्के वजन वाली जैकेट, हुडी, लेदर जैकेट और ऊनी टी-शर्ट शामिल हैं। ग्राहक ऐसी जैकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो पहनने में हल्की होने के साथ ठंड से भी बचाव करे।बावल मार्ग के दुकानदार शादाब ने बताया कि इस बार युवा सबसे अधिक हुडी और लेदर के जैकेट पसंद कर रहे हैं। ग्राहक अब केवल गर्माहट ही नहीं, बल्कि डिजाइन और गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ बाजारों में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है।दुकानदार मोहम्मद दानिश ने बताया कि दिसंबर से जनवरी तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। ग्राहकों की पसंद के अनुसार जैकेट की विभिन्न किस्में और डिजाइन उपलब्ध करवाए गए हैं।उन्होंने कहा कि अब लोग केवल ठंड से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि फैशन के अनुरूप जैकेट खरीदना भी पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री और कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।जैकेट के प्रकारकीमतेंस्कूल जैकेट350 से 800 रुपये तककार्टून प्रिंट हुडी300 से 1000 रुपये तकहुडी जैकेट400 से 2000 रुपये तकस्पोर्ट्स जैकेट500 से 1500 रुपये तकविंटर फैंसी जैकेट700 से 2000 रुपये तक