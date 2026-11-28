Rewari News: निबंध लेखन में अंशु प्रथम, श्लोकोच्चारण स्पर्धा में प्रिया तृतीय
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:38 PM IST
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रेवाड़ी। खंडस्तरीय गीता जयंती प्रतियोगिता में ततारपुर इस्तमुरार स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। निबंध लेखन में अंशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि प्रिया ने श्लोकोच्चारण स्पर्धा में तृतीय स्थान हासिल किया।
अंशु विद्यालय में कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय और प्रिया कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय की छात्रा हैं। छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें दोनों विजेता छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
विद्यालय के प्राचार्य विनोद मेहता ने कहा कि छात्राओं की सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने छात्राओं की मार्गदर्शिका शिक्षिकाओं नीतू यादव और सुषमा यादव के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि गीता के संदेश विद्यार्थियों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में नैतिक मूल्यों, संस्कार और आत्मविश्वास का विकास करती हैं।
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इस अवसर पर प्रवक्ता रवि वत्स, अश्वनी, मनोज, बिजेंद्र, मंजीत, सुदेश और पूजा सहित अन्य शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने विजेता छात्राओं और मार्गदर्शिका शिक्षिकाओं को बधाई दी।
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अंशु विद्यालय में कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय और प्रिया कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय की छात्रा हैं। छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें दोनों विजेता छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
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विद्यालय के प्राचार्य विनोद मेहता ने कहा कि छात्राओं की सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने छात्राओं की मार्गदर्शिका शिक्षिकाओं नीतू यादव और सुषमा यादव के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि गीता के संदेश विद्यार्थियों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में नैतिक मूल्यों, संस्कार और आत्मविश्वास का विकास करती हैं।
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इस अवसर पर प्रवक्ता रवि वत्स, अश्वनी, मनोज, बिजेंद्र, मंजीत, सुदेश और पूजा सहित अन्य शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने विजेता छात्राओं और मार्गदर्शिका शिक्षिकाओं को बधाई दी।