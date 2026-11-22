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धारूहेड़ा के वार्ड-7 निवासी मनोज कुमार ने शिकायत में बताया था कि 24 अगस्त 2025 को उसकी फेसबुक आईडी पर मैसेज आया था। मैसेज भेजने वाले ने खुद को एक ट्रेनिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा मिलने का झांसा दिया।उसकी बातों में आकर मनोज ने 8 सितंबर 2025 को बताए गए बैंक खाते में 3.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसके ट्रेडिंग खाते में 4,29,600 रुपये का बैलेंस दिखने लगा, लेकिन रकम निकालने का प्रयास करने पर निकासी नहीं हुई।पुलिस ने शिकायत पर उत्तराखंड निवासी मोहम्मद शुऐब उर्फ मोहम्मद शुहेल को पहले गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से ठगी की रकम में से एक लाख रुपये बरामद किए गए थे।अब पुलिस ने शनिवार को दूसरे आरोपी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि अमन ने कमीशन के बदले मोहम्मद शुऐब का बैंक खाता साइबर ठगों तक पहुंचाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।