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इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब प्रिंस को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।21 अक्तूबर की रात सीआईए धारूहेड़ा की टीम को सूचना मिली थी कि हरिनगर की गली नंबर-4 में एक किराए की बिल्डिंग के सामने युवक गांजा बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर अमित शर्मा को काबू किया था।ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपी के कमरेनुमा स्टोर की तलाशी ली गई। इस दौरान शराब की खाली पेटियों के नीचे छिपाकर रखे दो बंडलों में 2 किलो 44 ग्राम गांजा बरामद हुआ।इसके अलावा एक डिजिटल तराजू, पैकिंग के लिए पॉलिथीन और स्टेपलर भी मिला था। पूछताछ में अमित शर्मा ने खुलासा किया था कि उसे गांजा प्रिंस उर्फ कुकडिया ने उपलब्ध कराया था। इसी आधार पर पुलिस ने अब प्रिंस को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गांजा की आपूर्ति और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी।