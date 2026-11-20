Rewari News: टिन शेड के लिए ग्रांट देने की घोषणा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 20 Nov 2026 11:49 PM IST
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रेवाड़ी। राजेंद्र अखाड़ा भाकली की ओर से स्कूल ग्राउंड में पांचवें कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला पार्षद शारदा यादव टिनशेड के लिए ग्रांट देने की घोषणा की।
दंगल में 51 हजार रुपये की कुश्ती भारत केसरी पिंटू और भारत केसरी रवि के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी। 31 हजार रुपये की कुश्ती में दीपक खुद्दन ने चूरमा खानपुर के पहलवान को हराया। 21 हजार रुपये के मुकाबले में रविंद्र सासरौली ने सतेंद्र को पराजित किया। वहीं, 11 हजार रुपये की कुश्ती राजेंद्र अखाड़ा भाकली के दीपक ने जीती।
मुख्य अतिथि शारदा यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना सराहनीय है। खेल युवाओं में अनुशासन और मेहनत की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने अखाड़े में टीन शेड निर्माण के लिए ग्रांट देने की घोषणा की।
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कार्यक्रम में धर्मेंद्र मेड़ी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंत में आयोजक दीपक, गौरव, पवन, लाला सहित पूरी टीम ने अतिथियों और सहयोगियों का आभार जताया।
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दंगल में 51 हजार रुपये की कुश्ती भारत केसरी पिंटू और भारत केसरी रवि के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी। 31 हजार रुपये की कुश्ती में दीपक खुद्दन ने चूरमा खानपुर के पहलवान को हराया। 21 हजार रुपये के मुकाबले में रविंद्र सासरौली ने सतेंद्र को पराजित किया। वहीं, 11 हजार रुपये की कुश्ती राजेंद्र अखाड़ा भाकली के दीपक ने जीती।
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मुख्य अतिथि शारदा यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना सराहनीय है। खेल युवाओं में अनुशासन और मेहनत की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने अखाड़े में टीन शेड निर्माण के लिए ग्रांट देने की घोषणा की।
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कार्यक्रम में धर्मेंद्र मेड़ी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंत में आयोजक दीपक, गौरव, पवन, लाला सहित पूरी टीम ने अतिथियों और सहयोगियों का आभार जताया।