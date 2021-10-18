Rewari News: नारा लेखन की राष्ट्रीय स्पर्धा में अंजलि द्वितीय

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रेवाड़ी। केएलपी कॉलेज की बीए पांचवें सेमेस्टर की छात्रा अंजलि ने राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन नारा लेखन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। दयाल सिंह कॉलेज करनाल की हिंदी साहित्य परिषद की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में अंजलि ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर कॉलेज में अंजलि को सम्मानित किया गया। प्राचार्या डॉ. कविता गुप्ता और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. अलका शर्मा ने उसे बधाई देते हुए कहा कि उसकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है।