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19 नवंबर को अधिवक्ताओं ने दिव्यांग युवक को जंजीर से मुक्त कराया था लेकिन उस समय भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दो दिन बाद दोबारा इसी तरह की घटना सामने आने से लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि पहले मामला सामने आने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई।एडवोकेट मनोज यादव ने बताया कि शनिवार को युवक को फिर से जंजीर से बंधा देखकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। आरोप है कि अभी तक युवक के भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वह मौके से भाग गया है।उन्होंने प्रशासन से युवक को जंजीर से बांधकर रखने और उससे भीख मंगवाने के आरोपों की जांच कर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।साथ ही मानवाधिकार आयोग से भी मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। बताया जा रहा है कि युवक के दोनों पैर ट्रेन हादसे में कट गए थे। हादसे के बाद उसे मुआवजा भी मिला था। मुआवजे की राशि परिवार ने ले ली, लेकिन युवक की उचित देखभाल नहीं की जा रही है।एडवोकेट राजेंद्र सिंह और मनोज यादव ने कराया था मुक्त19 नवंबर को राजेंद्र सिंह एडवोकेट अपने सहयोगी मनोज यादव और कैलाश यादव मनेठी के साथ कार से पायलट चौक से कर्नल राम सिंह चौक की ओर जा रहे थे। रेजांगला पार्क के पास इंडेन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने दिव्यांग युवक सड़क किनारे जंजीर से बंधा दिखाई दिया। इसके बाद दिव्यांग के भाई को मौके पर बुलाया गया, जिसने चाबी से जंजीर खोली। राजेंद्र सिंह ने उस समय इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अब दोबारा उसी तरह की घटना सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस से जवाबदेही तय करने और दिव्यांग युवक की सुरक्षा व उचित देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की है।वर्जन:पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दिव्यांग को जंजीर से बांधकर बैठा रखा है। उसके बारे में पता किया तो वह मानसिक रूप से परेशान है। उसके भाई को बुलाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।-संगीता, सब इंस्पेक्टर, थाना मॉडल टाउन