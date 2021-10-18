Rewari News: तांबे का तार चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

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भिवाड़ी। पुलिस ने सरकारी स्कूल शाहडौद में लगे पांच किलोवाट के सोलर सिस्टम से तांबे का तार चोरी करने के मामले में अजय उर्फ मोंटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के नूंह जिले के तावडू सदर थाना क्षेत्र के गांव सेवका का निवासी है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहडौद के प्रधानाचार्य सतीश कुमार ने 13 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 12 अक्तूबर को स्कूल परिसर में लगे सोलर सिस्टम से करीब 20 हजार रुपये की तांबे की तारें चोरी कर ली गई थीं। आरोपी दीवार फांदकर परिसर में घुसा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिरों से जानकारी जुटाई और साइबर टीम की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की लत और मौज-शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था।