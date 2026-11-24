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रेवाड़ी। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में करीब एक साल से जेल में बंद बावल क्षेत्र के युवक को अदालत से दूसरी बार भी राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मनपाल रामावत की अदालत ने आरोपी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।आरोपी की ओर से दलील दी गई थी कि पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद पीड़िता के माता-पिता अदालत में अपने बयानों से मुकर गए हैं। पीड़िता ने भी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया।वहीं, सरकारी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले भी अदालत पीड़िता की गवाही पर विचार कर चुकी है। अदालत ने माना कि माता-पिता की गवाही को नया आधार नहीं माना जा सकता। पहले के आदेश में दर्ज तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का कोई नया आधार नहीं बनता।7 अक्तूबर 2025 को नाबालिग के पिता ने थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। 11 अक्तूबर को पुलिस ने उसे बरामद किया। पीड़िता ने बयान में आरोपी के साथ जयपुर, खाटूश्यामजी और बहरोड़ जाने तथा वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोप लगाए थे। मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। अल्ट्रासाउंड में गर्भावस्था करीब 15 सप्ताह की पाई गई थी। बाद में गर्भपात कराया गया और संबंधित नमूने जांच के लिए एफएसएल भेजे गए। पुलिस ने 12 अक्तूबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 30 अक्तूबर को उसकी पहली जमानत याचिका खारिज की थी। दूसरी याचिका भी 23 नवंबर को खारिज कर दी गई।