Rewari News: अवैध रूप से शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 4 अक्तूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि विनोद कुमार अवैध रूप से शराब बेचने का काम करता है। मोहल्ला खासापुरा में एक स्कूटी पर अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर आरोपी के कब्जे से 14 बोतल अंग्रेजी शराब व वारदात में प्रयोग की गई स्कूटी बरामद की गई।

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रेवाड़ी। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहल्ला खासापुरा निवासी विनोद कुमार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है।