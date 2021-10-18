Rewari News: बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार

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रेवाड़ी। चौकी गोकल गेट पुलिस ने सिविल अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी के मामले में आरोपी झज्जर के आर्यनगर निवासी आरोपी अमित को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई है। गांव गोकलगढ़ निवासी हवासिंह ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने 28 मई को सिविल अस्पताल के पास बाइक खड़ी की थी। कुछ देर बाद लौटने पर बाइक गायब मिली। इस मामले में पुलिस ने बाइक बरामद करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।