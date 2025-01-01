फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   A weekly special train will run between Udaipur City and Delhi Sarai.

Rewari News: उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 16 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
A weekly special train will run between Udaipur City and Delhi Sarai.
रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन। संवाद
रेवाड़ी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 21 अक्तूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे रेवाड़ी सहित मार्ग में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों के यात्रियों को आवागमन में सहूलियत होगी।
विज्ञापन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय साप्ताहिक स्पेशल 21 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को उदयपुर सिटी से रात सवा 9 बजे रवाना होगी।
विज्ञापन

यह ट्रेन अगले दिन सुबह सवा 11 बजे दिल्ली सराय पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी साप्ताहिक स्पेशल 22 अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक वीरवार को दिल्ली सराय से दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, उदयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अगले दिन सुबह 9 बजकर 5 मिनट से 9 बजकर 10 मिनट तक रेवाड़ी स्टेशन पर ठहरेगी। वापसी में दिल्ली सराय से उदयपुर जाने वाली ट्रेन दोपहर 3 से 3 बजकर 5 मिनट तक रेवाड़ी स्टेशन पर रुकेगी।
इसके अलावा ट्रेन गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, नारनौल, अटेली, नीम का थाना, रींगस, फुलेरा, अजमेर, किशनगढ़, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चंदेरिया और मावली सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहरेगी।

रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। इनमें दो सेकंड एसी, छह थर्ड एसी, दो थर्ड एसी इकॉनमी, छह द्वितीय शयनयान, चार सामान्य श्रेणी, एक गार्ड डिब्बा और एक पावरकार डिब्बा शामिल होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed