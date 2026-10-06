फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   701 vehicles impounded and challans issued to 2,129 in September.

Rewari News: सितंबर में 701 वाहन इंपाउंड किए, 2129 के काटे चालान

Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
701 vehicles impounded and challans issued to 2,129 in September.
वाहन की जांच करती पुलिस की टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर सितंबर में जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की गई।
विज्ञापन

इस दौरान बिना नंबर प्लेट और 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों समेत 701 वाहनों को इंपाउंड किया गया, जबकि 2129 चालान काटे गए। पुलिस के अनुसार वाहन की नंबर प्लेट उसकी कानूनी पहचान है। नंबर प्लेट को छिपाने, धुंधला करने, अंकों से छेड़छाड़ करने या उस पर अनधिकृत नाम, पद अथवा स्लोगन लिखवाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सितंबर में बिना नंबर प्लेट के 914 और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के 1215 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर शिकंजा कसने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed