Rewari News: 45 विद्यार्थियों ने किया औद्योगिक भ्रमण

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रेवाड़ी। केएलपी कॉलेज के प्रबंधन विभाग की ओर से बीबीए के 45 विद्यार्थियों को नीमराना का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्पादन प्रक्रिया, मशीनों के संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण और औद्योगिक सुरक्षा की जानकारी प्राप्त की। कंपनी की टीम ने मानव संसाधन प्रबंधन, कर्मचारी प्रशिक्षण, पेरोल, श्रम अनुपालन और टीमवर्क के बारे में भी बताया। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. कविता गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक भ्रमण विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान को व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ने का अवसर देते हैं। बीबीए कोऑर्डिनेटर डॉ. मंजू गर्ग ने कहा कि इससे विद्यार्थियों की प्रबंधन संबंधी समझ विकसित होती है। कंपनी की ओर से अनुराग सिंह यादव और उनकी टीम ने मार्गदर्शन किया। कॉलेज की ओर से डॉ. मनीषा, राजकुमार और लक्ष्य गर्ग विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहे। संवाद