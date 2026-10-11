Rewari News: 251 कलश यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

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सोनू भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश स्थित दिव्य ज्योति ज्वाला जी धाम से माता की ज्योति लेकर आने वाले बाल योगी कुणाल सारसर, सोनू भगत, बलजीत भगत, काल भैरव उपासक प्रवीण कुमार, समीर और सुनील दुलगुच की अगुवाई में यात्रा निकाली गई।अस्थल स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से शुरू हुई यात्रा इंद्रा कॉलोनी स्थित काली माता कामाख्या दरबार तक पहुंची। दरबार पहुंचने पर महंत चंद्रकला और उनके शिष्य एवं गद्दीनशीन महंत प्रीत कौर ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।इस दौरान महिलाओं को सीवर के गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। धार्मिक आयोजन के बीच गंदे पानी से गुजरती महिलाओं को देखकर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। इंद्रा कॉलोनी स्थित काली माता कामाख्या दरबार में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।