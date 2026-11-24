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बुनियाद परीक्षा के लिए आठवीं कक्षा में पढ़ रहे वे विद्यार्थी पात्र हैं, जिन्होंने सातवीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वहीं, सातवीं कक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण वैकल्पिक रखा गया है।बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार की ओर से विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सक्षम बनाया जाता है।विकल्प संस्थान की ओर से बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत नौवीं कक्षा से ही विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवानी शुरू कर दी जाती है।इसके लिए नौवीं और दसवीं कक्षा में विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं की बुनियादी कोचिंग दी जाती है, ताकि वे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।