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सुपर-100 के तहत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सुपर-100 के तहत राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जेईई व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है।विद्यालय शिक्षा निदेशालय के अभी आगे का शेड्यूल जारी नहीं किया है। राजकीय विद्यालयों में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह महंगी पढ़ाई करवा सकें।उनकी सहायता व सहयोग के लिए प्रदेश सरकार की यह सुपर-100 स्कीम है, इसमें दाखिल होने के पश्चात विद्यार्थी के रहने, खाने व पढ़ाई का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करती है।खंड स्तर पर आवेदन की स्थिति:खंडआवेदन संख्याबावल231जाटूसाना139खोल202नाहड़246रेवाड़ी247वर्जनसुपर-100 परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थी 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल जिले में अब तक 1065 आवेदन आ चुके हैं। सुपर-100 के तहत राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जेईई व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। -रेनू यादव, जिला विज्ञान विशेषज्ञ, शिक्षा विभाग रेवाड़ी।