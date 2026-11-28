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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय में आयोजित सात दिवसीय रिफॉर्म उत्सव 2026 : युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित भारत के पांचवें दिन विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और तार्किक क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बाय टीम्स और मॉक पार्लियामेंट गतिविधियों का आयोजन किया गया।प्राचार्य डॉ. सुभाष चंद्र जागलान के संरक्षण और डॉ. सुमन के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, परिसर के डिजिटलीकरण और छात्र सहायता प्रणाली जैसी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। टीमों ने अपने नवाचारी विचारों के माध्यम से समस्याओं के व्यावहारिक हल सुझाए।वहीं, मॉक पार्लियामेंट में विद्यार्थियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई। इस दौरान शिक्षा नीति, युवा रोजगार और सामाजिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। विद्यार्थियों ने तार्किक ढंग से अपने विचार रखे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बारीकियों को समझा। संचालन में मंजू शर्मा, रितु, रितु मान, मीतू, ममता, कविता तनेजा, डॉ. रीना और डॉ. मुकेश ने मार्गदर्शन किया।20