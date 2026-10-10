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Panipat News: युवक पर ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला

Sat, 10 Oct 2026 03:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 10 Oct 2026 03:25 AM IST
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Youth attacked with bricks and stones with intent to kill
पानीपत। जाटल रोड की दीनानाथ कॉलोनी में ई-रिक्शा रोकने और गाली-गलौज का विरोध करने पर शराब के नशे में धुत दबंगों ने एक ई-रिक्शा चालक पर ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह पीड़ित ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अकबर निवासी दीनानाथ कॉलोनी ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह शुक्रवार सुबह अपनी ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपनी गली और दुकान के पास पहुंचा तो वहां मौजूद राजू नामक युवक ने उसकी ई-रिक्शा रोक ली। वह शराब के नशे में बिना किसी बात के गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने सड़क से ईंट उठाकर हमला कर दिया। परिजन उनके घर बात करने पहुंचे तो आरोपी पक्ष फिर से हमलावर हो गया। कुछ ही देर बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ हथियार व डंडे लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर ईंट-पत्थर बरसाते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। थाना मॉडल टाउन के प्रभारी जगमिंद्र ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ब्यूरो
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