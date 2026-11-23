Panipat News: योग और ध्यान शिविर में योग साधकों ने किया योगाभ्यास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 05:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। ब्रह्माकुमारी के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र में सोमवार को योग और ध्यान शिविर लगा। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से योग साधकों ने योगाभ्यास किया और योग को दिनचर्या में अपनाने की शपथ ली।
केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने कहा कि योग और ध्यान से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। योग से हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान को एकाग्र करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए व्यक्ति को सुबह और शाम को कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र पर हर रोज शिविर लगाया जा रहा है और लोगों को योग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिविर के समापन पर सभी को योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए शपथ दिलाई गई।
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पानीपत। ब्रह्माकुमारी के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र में सोमवार को योग और ध्यान शिविर लगा। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से योग साधकों ने योगाभ्यास किया और योग को दिनचर्या में अपनाने की शपथ ली।
केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने कहा कि योग और ध्यान से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। योग से हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान को एकाग्र करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए व्यक्ति को सुबह और शाम को कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र पर हर रोज शिविर लगाया जा रहा है और लोगों को योग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिविर के समापन पर सभी को योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए शपथ दिलाई गई।
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