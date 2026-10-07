Panipat News: रामनगर में दो पक्षों में झड़प बीच-बचाव कराने आई महिला का मारपीट के बाद गिरा गर्भ

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रामनगर निवासी रीना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 सितंबर की शाम करीब सात बजे उसके देवर मोनू का गली में रेहड़ा खड़ा करने को लेकर सुलेमान के साथ झगड़ा हो गया था। वह मौके पर पहुंची तो पाया कि सुलेमान, उसका लड़का, पत्नी नसरीन, सलीम, उसके दोनों लड़के, इकबाल, पप्पू और महरबान उसके देवर का रास्ता रोककर उसे घेरकर पीट रहे थे।रीना ने बताया उसने अपने देवर को छुड़ाने का प्रयास किया तो नसरीन ने उसके बाल खींच लिए और सुलेमान, सलीम व उनके बेटों ने मिलकर उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई थी। बाद में उसके परिजन उसको तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गए। रीना की शिकायत के मुताबिक, घटना के अगले दिन 22 सितंबर को अस्पताल में महिला का गर्भपात हो गया। पुलिस ने इसमें एमएलआर और गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की राय के बाद मामले में कार्रवाई की है। ब्यूरोपीड़िता की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। - नीरजकिला थाना प्रभारी