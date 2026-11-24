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हरियाणवी चौपाल में सजा अंतरराष्ट्रीय हिंदी मिलन समारोहजापान से डॉ. रमा शर्मा ने मुख्य अतिथि और न्यूयॉर्क से डॉ. इंद्रजीत शर्मा ने अध्यक्ष के रूप में की शिरकत, बाजरे की रोटी व सरसों के साग से हुआ अतिथियों का स्वागतसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका 'हिंदी की गूंज' का चतुर्थ वार्षिक मैत्री मिलन समारोह मंगलवार को एल्डिको स्थित नीलम मेहता के निवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विदेशों से आए साहित्यकारों का हरियाणवी अंदाज में स्वागत किया गया।'पधारो म्हारी चौपाल' थीम पर आधारित इस समारोह में जापान, अमेरिका और भारत से साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की। जापान से पहुंचीं डॉ. रमा शर्मा मुख्य अतिथि रहीं, जबकि न्यूयॉर्क से आए डॉ. इंद्रजीत शर्मा ने अध्यक्षता की।कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक हरियाणवी चौपाल का रूप दिया गया था। हरियाणवी मुशायरे, गीतों, नृत्य और चुटकुलों ने समारोह में लोकसंस्कृति के रंग बिखेरे। मोटिवेशनल स्पीकर मोनिका सलूजा ने मंच संचालन किया। अतिथियों के स्वागत के लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित हरियाणवी पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी।समारोह में गाजियाबाद से विनोद पांडे, दिल्ली से सुबोध भाई, डॉ. कविता मल्होत्रा और कुलदीप, अंबाला से अमित कौशल, मोहाली से हरमिंदर तथा पानीपत से डॉ. वीके भाटिया और सोनिया अक्स शामिल हुए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता और समाजसेवी ऊषा गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।'हिंदी की गूंज' की प्रधान, पानीपत प्रभारी एवं संपादक कंचन सागर ने कहा कि संस्था का उद्देश्य हिंदी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। रजनी गुप्ता और ऊषा गुप्ता ने हरियाणवी चौपाल की थीम की सराहना की। आयोजन के अंत में सरोज आहुजा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। समारोह में नारी कल्याण समिति और पत्रिका के सदस्यों ने भी सहयोग दिया।19