फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Vansh and Aarti secure first place in the Veer Gatha painting competition.

Panipat News: वीर गाथा पेंटिंग प्रतियोगिता में वंश और आरती प्रथम

Wed, 07 Oct 2026 08:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:30 PM IST
विज्ञापन
Vansh and Aarti secure first place in the Veer Gatha painting competition.
राजकीय स्कूल बड़ौली में वीर गाथा पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी, सा​थ में स्टाफ सदस्य।
पानीपत। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौली में बुधवार को वीर गाथा पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने शौर्य, बलिदान और पराक्रम को चित्रों के माध्यम से उकेरा। कक्षा 10वीं के वंश और 12वीं की आरती ने प्रथम, नवप्रीत कौर व नेहा ने द्वितीय तथा गुंजन व राखी ने तृतीय स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

10वीं के प्रियांशु और अबजोत कौर को सांत्वना पुरस्कार मिला। ललित कला प्राध्यापक प्रदीप मलिक ने प्रतियोगिता का संयोजन किया। विद्यालय इंचार्ज सुशील कुमारी ने विजेताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा निखरती है और उनमें राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed