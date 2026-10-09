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Panipat News: युवक को अगवाकर मारपीट के दो और आरोपी गिरफ्तार

Fri, 09 Oct 2026 03:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:30 AM IST
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Two more accused arrested for kidnapping and assaulting a youth.
पानीपत। सीआईए-3 पुलिस टीम ने गांव बिहोली से सिवाह निवासी युवक प्रीतम को अगवाकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नैन गांव निवासी विशाल और प्रिंस है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई फ्रोंक्स कार और पीड़ित से छीनी गई स्विफ्ट गाड़ी बरामद कर ली है।
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सीआईए-3 प्रभारी सुभाष ने बताया कि पैसों के लेन-देन के विवाद में मुख्य आरोपी बंटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले मामले में भाउपुर निवासी बंटी और अनुज को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त बलेनो गाड़ी बरामद की जा चुकी है। वीरवार को पुलिस ने दोनों नए आरोपियों को अदालत में पेश किया। यहांसे उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद
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