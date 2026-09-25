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Panipat News: बाइक से बच्चा घायल होने के विवाद में दो दोस्तों पर हमला

Fri, 25 Sep 2026 03:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:07 AM IST
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Two friends attacked in dispute over child injured by a bike
युवक पर हमला करते हुए हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। थाना तहसील कैंप क्षेत्र की मोतीराम कॉलोनी में तीन वर्षीय बच्चे के बुलेट मोटरसाइकिल की चपेट में आने के विवाद में आठ-दस युवकों ने दो दोस्तों पर हमला कर दिया गया। घटना के समय वे जिम से लौट रहे थे। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। पुलिस ने मामले में अरशद और रितिक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
नूरवाला की मोतीराम कॉलोनी निवासी विजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 15 दिन पहले उसके दोस्त याशु गुप्ता के तीन वर्षीय भतीजे को सुहेल ने बुलेट से टक्कर मार दी थी। बच्चे को चोट लगने के बाद सुहेल ने माफी मांग ली थी और मामला शांत हो गया था। विजय का आरोप है कि इसके बावजूद सुहेल रंजिश रखने लगा।
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बुधवार को विजय और याशु वधावा राम कॉलोनी स्थित जिम गए थे। बाहर निकलते ही सुहेल, साज्जू, अरशद, रितिक, वंशिक सैनी, सम्मी खान और पांच-सात अन्य युवकों ने उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर तहसील कैंप थाना प्रभारी बंशी लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। विजय की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि वीरवार देर शाम अरशद और रितिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
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बच्चे की मौत होने पर पैसे खर्च कराने की दी धमकी
विजय ने शिकायत में आरोप लगाया कि सुहेल उसे बार-बार धमकी दे रहा था। उसने कहा था कि अगर बच्चा मर जाता तो वह उनके कितने पैसे खर्च करा देता। विजय के अनुसार, सुहेल ने यह भी कहा कि वह इतनी रकम पांच दिन में पूरी कर लेता। परिवार में शादी होने के कारण उसने उस समय माफी मांग ली थी।
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