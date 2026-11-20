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समालखा। जौरासी गांव स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ शिव मंदिर में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह व पूजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से तुलसी पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान की महिमा का गुणगान किया।कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के प्रधान रामनिवास मित्तल उर्फ पप्पू, उपप्रधान राजीव शर्मा, सचिव धर्मवीर सिंह और मंदिर के पुजारी पंडित राघव शास्त्री सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान एकादशी की कथा सुनाई गई और हवन का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति डालकर सभी के सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। साथ ही तुलसी की महिमा का गुणगान करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को फल का प्रसाद वितरित किया गया।मंदिर कमेटी के प्रधान रामनिवास मित्तल ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान शालीग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था। इसलिए यह दिन तुलसी विवाह के लिए विशेष महत्व रखता है। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है। प्रत्येक परिवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए और घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार भी विकसित होते हैं। इस मौके पर जानकी, निर्मला, सरला, बाला व इंद्राणी मौजूद रही।35