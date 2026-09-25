Panipat News: बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल समेत तीन को ट्रॉफी

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पानीपत। बाल विकास प्रोग्रेसिव विद्यालय में आयोजित छह दिवसीय सीबीएसई ताइक्वांडो राष्ट्रीय खेल महोत्सव का वीरवार को समापन हो गया। मेजबान बाल विकास प्रोग्रेसिव विद्यालय, कतर के आइडियल इंडियन स्कूल और बंगलुरू के मारुति इंटरनेशनल स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की।समापन समारोह में कोरिया से आए ताइक्वांडो मास्टर डॉ. जोसेफ लिम मुख्य अतिथि रहे। विद्यालय की अध्यक्ष वसुंधरा नाथ ने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की और विजेता टीमों व खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के स्कूलों के अलावा कतर की टीम ने भी भाग लिया। कतर से 22 और मेजबान स्कूल से 40 खिलाड़ियों समेत देशभर के खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया।ये रहे परिणाम : अंडर-19 लड़कों के 41-45 किग्रा भार वर्ग में श्रीराम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोनीपत के आनंद पाठक ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-14 लड़कियों के 38 किग्रा से अधिक भार वर्ग में सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, करनाल की दिव्यांशी कंबोज विजेता रहीं। अंडर-17 लड़कियों के 49-52 किग्रा वर्ग में ला ब्लॉसम्स स्कूल, जालंधर की ओंकार भारद्वाज और अंडर-19 लड़कों के 68-73 किग्रा वर्ग में राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोनीपत के हर्ष अंतिल ने प्रथम स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता में सेंसरयुक्त तकनीक का प्रयोगप्रतियोगिता में सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इससे मुकाबलों के अंक पारदर्शी तरीके से दर्ज किए गए। खिलाड़ियों और कोचों ने निर्णय प्रक्रिया और स्कूल की मेजबानी की सराहना की। प्रधानाचार्या अनुपमा शाह ने अतिथियों, खिलाड़ियों, कोचों और निर्णायकों का आभार जताया।