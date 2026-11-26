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पानीपत। भाजपा के जिला कार्यालय श्याम कमल में वीरवार को संविधान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया।जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया।दुष्यंत भट्ट ने सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के स्वाभिमान का सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन जरूरी है।उन्होंने सामाजिक समरसता व एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर राहुल विज, उर्वशी गोयल, सुमित जागलान, धर्मपाल जागलान, रोशन लाल महला, सुनील कंसल, ओमदत्त आर्य, ऋषभ अग्रवाल, तरुण पसरीचा, सतबीर पांचाल व इरफान अली सहित मौजूद रहे।19