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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। दूसरी शादी की रंजिश में युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने मुख्य आरोपी अंकित उर्फ राज, उसके भाई पंकज और पड़ोसी उस्मान को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों पर कुल 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में अंकित की मां ऊषा को बरी कर दिया गया। मामला थाना सेक्टर-13/17 क्षेत्र का है।मॉडल टाउन निवासी प्रीति ने 17 नवंबर 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसकी पहली शादी धूप सिंह नगर निवासी अंकित के साथ हुई थी। आपसी मनमुटाव के चलते दोनों का अदालत से तलाक हो गया था। इसके करीब छह माह बाद उसने अंजिल उर्फ सोनू से दूसरी शादी कर ली थी।प्रीति के अनुसार, 16 नवंबर 2020 की शाम करीब सात बजे वह अपने पति अंजिल और तीन वर्षीय बेटी के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान अंसल सुशांत सिटी के गेट के पास मोटरसाइकिल सवार अंकित, उसके भाई पंकज और पड़ोसी उस्मान ने उनका रास्ता रोक लिया।दूसरी शादी की रंजिश में आरोपियों ने अंजिल पर चाकुओं से हमला कर दिया। प्रीति ने बीच-बचाव किया तो उस पर भी हमला किया गया। राहगीरों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।हमले में घायल अंजिल ने 19 नवंबर को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की थी। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अदालत ने गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि अंकित की मां को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।