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-करनाल से प्रवेश कर सोनीपत की तरफ जाएगी यात्रा-जिला कार्यालय श्याम कमल में बैठक कर सौंपी गईं जिम्मेदारियांमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश देने वाली संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की पावन यात्रा आगामी 26 नवंबर को पानीपत पहुंचेगी। यात्रा के भव्य स्वागत व सफल आयोजन को लेकर भाजपा जिला कार्यालय श्याम कमल में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें सभी मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में यात्रा के मार्ग, पड़ावों और स्वागत की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कहा कि यात्रा 26 नवंबर को करनाल की तरफ से जिले में प्रवेश करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए सोनीपत की तरफ रवाना होगी। यात्रा के दौरान पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी व समालखा विधानसभा क्षेत्रों में सिवाह, नांगल खेड़ी और समालखा सहित कई स्थानों पर पुष्प वर्षा व जयघोष के साथ स्वागत किया जाएगा।जिला प्रभारी ललित बत्रा ने कहा कि यह यात्रा समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है और गुरु रविदास के विचार मानवता को प्रेरित करते हैं। उन्होंने बूथ व वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए स्वागत में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं समानता व सद्भाव की दिशा दिखाती हैं।उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सभी पदाधिकारियों ने तालमेल व समर्पण के साथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया।18