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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर की प्रमुख सड़कों पर रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार की है। इसके तहत वार्ड-19 और 20 में असंध रोड पर शिवपुरी के नजदीक से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल (अष्टकोणीय) पोल लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1.06 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।नगर निगम ने इसके लिए ओपन टेंडर जारी कर दिया है। असंध रोड से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक मिनी बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। यह मार्ग शहर के व्यस्त रास्तों में शामिल है और यहां दिन-रात वाहनों व राहगीरों की आवाजाही रहती है।पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय मार्ग पर अंधेरा रहता है। इससे वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।नगर निगम की योजना के तहत यहां नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल पोल लगाए जाएंगे। इन पर स्ट्रीट लाइट लगने से पूरे मार्ग पर बेहतर और समान रोशनी उपलब्ध होगी। मजबूत बनावट वाले ये पोल तेज हवा और खराब मौसम में भी टिकाऊ रहेंगे।प्रकाश व्यवस्था बेहतर होने से वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी राहत मिलेगी। इससे महिलाओं और बुजुर्गों सहित क्षेत्र के लोगों को रात के समय सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।वार्ड-19 और 20 के अंतर्गत असंध रोड पर शिवपुरी के पास से गोहाना रोड रेलवे लाइन तक नौ मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल पोल लगाए जाएंगे। 11 दिसंबर को टेंडर खुलने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए 260 दिनों की समयावधि निर्धारित की गई है। -दीपक राणा, एमई, नगर निगम