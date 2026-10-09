Panipat News: डीटीपी ने आठ एकड़ में बनी दो कॉलोनी, 10 डीपीसी और सड़कें तोड़ी

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डीटीपी सुमित मलिक ने बताया कि ददलाना क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध निर्माण और कॉलोनियां बसाने की सूचना मिल रही थी। इस पर संज्ञान लेते वीरवार को भारी पुलिस बल और दो जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान भू-माफियाओं द्वारा बनाई गई करीब 10 डीपीसी और वहां बिछाए गए टाइलों व कच्चे रास्तों के नेटवर्क को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। डीटीपी ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉट न खरीदें। बिना विभागीय स्वीकृति के किए जाने वाले निर्माण पूरी तरह गैर-कानूनी हैं, जिनके खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद

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थर्मल। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पानीपत रिफाइनरी के नजदीक गांव ददलाना के राजस्व क्षेत्र में करीब आठ एकड़ भूमि में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।