Panipat News: कलाकारों ने बाललीला के मंचन से मोहा मन

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मंचन के दौरान प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ व पिता दशरथ की आज्ञा पाकर बाललीला के दृश्य में क्रिकेट खेलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी तरफ मुनि विश्वामित्र की ओर से लोक कल्याण के लिए किए जा रहे यज्ञ में ताड़का, सुबाहु और मारीच ने विघ्न डाला। इससे क्रोधित मुनि विश्वामित्र अयोध्या दरबार पहुंचे और राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांग लिया। सिद्धाश्रम में यज्ञ रक्षा के दौरान जब राक्षस उत्पात मचाने आए तो श्रीराम ने ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया। ताड़का वध के दृश्य पर दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। वहीं राम के बाण से मारीच सौ योजन दूर जा गिरा।10 को निकलेगी श्रीराम बारात की शोभायात्रासभा के महामंत्री युधिष्ठिर लाल शर्मा ने बताया कि आगामी 10 अक्टूबर (शनिवार) को श्रीराम बारात की विशाल शोभायात्रा पूरे नगर में धूमधाम से निकाली जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी अरुण दास, पार्षद नवल जिंदल, पार्षद जयदीप अरोड़ा और समाजसेवी अनिल कुमार बंटू के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर कालू बजाज, जगदीश शर्मा, मंच संचालक दुर्गेश शर्मा, जगदीश चराया, दीपक मखीजा, सोनू शर्मा और इशांत अग्निहोत्री उपस्थित रहे।हैदराबादी रामलीला क्लब ने किया हनुमत ध्वजारोहणश्री हैदराबादी रामलीला एवं ड्रामेटिक क्लब द्वारा वीरवार शाम पांच बजे श्री राम मंदिर धाम में रामलीला मंचन के शुभारंभ हनुमत ध्वजा स्थापना एवं ध्वजारोहण के साथ किया। क्लब के प्रधान कृष्ण लाल जुनेजा ने बताया कि 8 से 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला का औपचारिक उद्घाटन नौ अक्टूबर को नारद लीला के मंचन के साथ होगा। उद्घाटन समारोह में समाजसेवी सुंदर सिंह दुआ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।