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उन्होंने बताया कि इस सालाना उर्स में देश-विदेश व दूर-दराज के क्षेत्रों से लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। सभी जायरीनों के रहने और खाने-पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उर्स के पहले दिन 20 नवंबर को बाद नमाजे असर दरगाह के मुख्य द्वार पर शानो-शौकत के साथ झंडापोशी की रस्म अदा कर उर्स का आगाज किया जाएगा। इसके बाद नमाज ईशा महफिल-ए-मीलाद शरीफ और उलेमा-ए-दीन की तकरीर होगी।उर्स के दूसरे दिन 21 नवंबर को बाद नमाज असर दरगाह जलालुद्दीन कबीरुल औलिया मखदूम साहब में कुल शरीफ होगा। इसके पश्चात चादर का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। यह कलंदर चौक होते हुए शाह विलायत साहब (रह.) के मजार पर पहुंचेगा। नमाज मगरिब गुसल शरीफ, गिलाफ पोशी व कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, जबकि बाद नमाज ईशा महफिल-ए-शमा का आयोजन होगा। इसमें देश के जाने-माने कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे।22 नवंबर को बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी व हल्का-ए-जिक्र होगा। सुबह 10 बजे शरीफ व मुल्क में अमन-चैन की दुआ मांगी जाएगी। इसके बाद लंगर व तबर्रुक तकसीम कर उर्स का विधिवत समापन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इरफान अली, एडवोकेट शाकिर अली अंसारी, सुरेश कुमार कांगड़ा, सोहराब साबरी, इरशाद अली अंसारी, हारून खान, फहीम साबरी, आलम साबरी, वसीम, आमिर और इसरार मौजूद रहे। संवाद