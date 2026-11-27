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संगठन की सदस्य सीमा जैन अग्रवाल ने बताया कि हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब महिलाएं मिलकर कदम बढ़ाती हैं, तो हर पल यादगार बन जाता है। एकता में शक्ति है और साथ में खुशियां हैं। इस अवसर पर सुमेधा गर्ग, सपना गर्ग, तरंग जैन, रीना टायल, कविता, रुचि मित्तल, अंजू और सपना सिंघल उपस्थित रही। विज्ञापन

3 संगठन की सदस्य सीमा जैन अग्रवाल ने बताया कि हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब महिलाएं मिलकर कदम बढ़ाती हैं, तो हर पल यादगार बन जाता है। एकता में शक्ति है और साथ में खुशियां हैं। इस अवसर पर सुमेधा गर्ग, सपना गर्ग, तरंग जैन, रीना टायल, कविता, रुचि मित्तल, अंजू और सपना सिंघल उपस्थित रही।

पानीपत। अग्रवाल संगठन की महिलाओं ने शुक्रवार को ट्रेड फेयर का आनंद लिया। संगठन की महिलाओं ने ट्रेड फेयर से आपसी प्रेम, अपनापन, मित्रता और महिला एकता का उदाहरण पेश किया।