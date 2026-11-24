इसराना। शुगर मिल के एमडी एवं इसराना एसडीएम नवदीप सिंह नैन ने मंगलवार को अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण बचाने और हरित क्षेत्र बढ़ाने का संदेश दिया।एमडी नवदीप नैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना और उनका संवर्धन करना ही सबसे बेहतर व कारगर विकल्प है। सामूहिक प्रयासों से ही प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को संभाला जा सकता है। उन्होंने आमजन व कर्मचारियों से अपील की कि वे जन्मदिन और शादी की सालगिरह जैसे विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। इसके बड़े होने तक नियमित देखभाल करें। उन्होंने सभी को विशेष अवसरों पर पौधारोपण करने का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर सीएओ कैलाश चंद्र, चीफ इंजीनियर राजकुमार, रवि मान, यशपाल, सुरेंद्र शर्मा, अमरीश, कर्मबीर मिटान, अभिषेक, फूल कुमार, सुरजीत, प्रवीन देशवाल, विरेंद्र राणा, प्रकाश श्योराण, नफे सिंह, राहुल पूनिया, विजय राठी व बिजेंद्र मलिक मौजूद रहे।